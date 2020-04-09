Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akfen GYO, Eskişehir'deki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak görev yapan sağlık çalışanlarına Eskişehir İBİS otelinin kapılarını açtı.

09.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:56
Akfen GYO, Eskişehir'deki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak görev yapan sağlık çalışanlarına Eskişehir İBİS otelinin kapılarını açtı.
Akfen GYO'dan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı firma, kahramanca görev yapan sağlık çalışanları için otelinin kapılarını ücretsiz olarak açtığını bildirdi.
Eskişehir'in merkezinde yer alan 108 odalı Eskişehir İBİS oteli için İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçen Akfen GYO, oteli gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Karaağaoğlu, bu zor dönemde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik destek olmayı düşündüklerini belirterek, "Bu nedenle Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçtik. Toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutarak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına Eskişehir otelimizi tahsis ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Akfen GYO, Eskişehir'deki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Ekonomi
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:20: İTO'dan, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik tedbirler için bilgilendirme kampanyası - Ekonomi 11:17: Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 11:16: TCMB'den repo ihalesi - Ekonomi 11:16: Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı - Ekonomi 11:15: OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 10:28: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 10:19: Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun - Ekonomi 09:24: Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek - Ekonomi 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi