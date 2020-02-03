Akfen Holding 100 milyon liralık tahvil ihraç edecek

Akfen Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik, 100 milyon lira tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracına çıkıyor. OYAK Yatırım aracılığıyla yapılacak tahvil ihracı 6 Şubat 2020 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.

Akfen Holding'den yapılan açıklamada, "OYAK Yatırım aracılığıyla, 6 Şubat 2020 Perşembe tarihinde 600 milyon lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon lira tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek. Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding'in tamamı Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığı gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor" denildi.

Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, "Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, Akfen Holding'in, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("OYAK Yatırım") aracılığı ile yapılacak tahvil ihracına katılmak isteyen nitelikli yatırımcılar taleplerini OYAK Yatırım'a iletebilecekler.