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Akfen Holding: " Proje ve yatırımımız sürecek"

Akfen Holding Üst Yöneticisi (CEO) Selim Akın, holding olarak yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

07.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:36 Akfen Holding:
Akfen Holding Üst Yöneticisi (CEO) Akın, holding olarak yatırımlara devam edeceklerini söyledi.
6 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Akfen Holding'in yeni CEO'su olarak ataması gerçekleştirilen Selim Akın yeni dönemde de projelerine hız vermeyi hedeflediklerini hatırlattı.
Holding tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, "Gelecek dönemde de önümüze koyduğumuz hedeflerimizi yakalarken, 2020 yılında altyapı projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Akın, şunları kaydetti:
"Akfen Holding olarak 2018 ile 2019 yılları içinde 6,8 milyar TL yatırımla 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağladık. Akfen Holding'in kurulduğu 44 yıldan bu yana her dönemde yatırımlarımıza aralıksız devam etmenin gururunu yaşadık.
Gelecek dönemde de önümüze koyduğumuz hedeflerimizi yakalarken, 2020 yılında altyapı projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Akfen'in yatırımcı genlerine uygun olarak fırsat gördüğümüz yeni alanlarda da yatırım yapmayı amaçlıyoruz."

Selim, CEO, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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