Akfen Yenilenebilir Enerji'ye İki Ödül

Kaynak: İHA

Akfen Yenilenebilir Enerji, 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde 'en iyi ihracat finansmanı kredisi' (ECA/Export Finance Deal of the Year) ödülü alırken, şirket 'en iyi doğal kaynaklar finans kredisi' (Natural Resources Finance Deal of the Year) kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.Akfen Yenilenebilir Enerji, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde 'en iyi ihracat finansmanı kredisi' (ECA/Export Finance Deal of the Year) ödülünü alırken, 'en iyi doğal kaynaklar finansman kredisi' (Natural Resources Finance Deal of the Year) kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü."Yatırımlar ülkenin 5 bölgesine yayılacak"Törende ödülü alan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, tamamı yerli ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik yerli-yabancı dev bankalardan Türkiye'nin en büyük yeşil enerji kredisini almalarının takdir gördüğünü ifade etti.Kredisi alınan yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali toplam kurulu gücünün 632 MW'a çıkacağını anlatan Karabeyoğlu, " Marmara İç Anadolu , Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güçleri 378 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak. Böylelikle Türkiye'nin enerji hedeflerine büyük katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Yerli-yabancı 6 banka güçlerini birleştirdiRüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 yılına kadar 1000 MW'lık 'temiz kurulu güce' ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki güneş ve rüzgar enerji projeleri için Türkiye'nin en büyük yeşil enerji kredisini alan kuruluşlarından biri olduğu kaydedildi.2018 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen imza töreni ile Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan ve 275 MW gücünde olan 4 rüzgar enerji santrali (RES) için 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı kredisi Türkiye İş Bankası Yapı Kredi Bankası 'nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlanmıştı. Kurulu gücü 103 MW olan 9 güneş enerji santrali (GES) için ise 103 milyon dolarlık uzun vadeli kredi EBRD ve Türkiye İş Bankası tarafından sağlanmıştı. - İSTANBUL