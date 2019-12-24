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Akfen, Zorlu Enerji'nin iki rüzgar santralini satın aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ'ye ait Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santrallerini (RES) satın aldı.

24.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:14 Akfen, Zorlu Enerji'nin iki rüzgar santralini satın aldı
Akfen Yenilenebilir Enerji, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ'ye ait Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santrallerini (RES) satın aldı.
Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamada, toplam kapasitesi 80 megavat olan Sarıtepe ve Demirciler RES için hisse alım anlaşması imzalandığı bildirildi.
'de bulunan santrallerin alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji'nin portföyünün 712 megavata ulaşacağı kaydedilen açıklamada, şirketin sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedeflediği belirtildi.
Zorlu Enerji'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iki santralin dışındaki 135 megavat kapasiteli Gökçedağ RES'in şirket tarafından işletilmeye devam edileceği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, rüzgar enerjisi geliştirme ve işletme alanından çıkmak gibi bir kararlarının olmadığını ve gelecek dönemde rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim projelerini değerlendirebileceklerini vurguladı.
Bu satışla sermaye yapılarını güçlendirdiklerini ifade eden Ak, "Büyüme stratejimiz kapsamında şirketimize değer katmak için sermayenin geri dönüşümünü sağlıyoruz ve daha güçlü yatırımlara hazırlanıyoruz. 2019'da sadece elektrik dağıtımına 1 milyar lira yatırım yaptık. Yurt içi ve yurt dışında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımıza devam edeceğiz. Pakistan'da bulunan rüzgar santralimize ek olarak güneş santrali yatırımımıza da hız veriyoruz. Filistin'de de güneş santrali kurmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Grubu, Osmaniye, Eüaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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