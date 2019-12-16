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Akgedik'e 350 yeni konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Akgedik'te 350 konut inşa edilecek.

16.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:12Akgedik'e 350 yeni konut yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Akgedik'te 350 konut inşa edilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerine yapabilecek.

Yunusemre Belediyesinin dev konut hamlesi 5.500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru bedeli alınacak. Proje kapsamında başvuru alınacak konutlardan şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Müracaatlar 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında tüm T.C. Ziraat Bankası Şubelerine yapılabilecek. Başvuruların ardından projenin ihalesi yapılarak TOKİ tarafından belirlenecek tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihi açıklanacak.

Hak sahibi olmak isteyen vatandaşların ya Manisa nüfusuna kayıtlı olması ya da en az 1 yıldır Manisa'da ikamet ediyor olması, aylık hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL olması gerekiyor. - MANİSA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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