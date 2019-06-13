Akgül: "KMÜ, 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada"

Kaynak: İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Üniversitenin 12. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Karaman'daki ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi.Üniversitenin kuruluşundan bugüne gelişimi ve vizyonu ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Rektör Akgül'ün yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner ile Genel Sekreter Ahmet Tüfekci'de katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül, KMÜ'nün ilk kuruluş aşamasından bugüne kadar yaşanan yenilik ve değişimler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Rektör Akgül, göreve geldiği son 28 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmalara da değinerek, "Bu süre zarfında Sanat Tasarım ve Mimarlık, Tıp ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakülteleri olmak üzere üç yeni fakülteyi üniversitemize kazandırdık ve iki fakültemize önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci alacak duruma geldik. Bunun yanı sıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünü kurarak öğrenci alımına başladık. Ayrıca 14 yeni uygulama ve araştırma merkezi açtık. 22'si lisans, 17'si önlisans ve 37'si de lisansüstü olmak üzere toplamda 76 yeni bölüm ve programa öğrenci kabulü sağladık. Öğretim üyesi sayımızda yüzde 103, toplam öğretim elemanı sayısında da yüzde 29'luk artış sağladık" dedi.Rektör Akgül, konuşmasının devamında 28 aylık süre zarfında akademik gelişiminin yanı sıra kurumsallaşma adına kaydedilen aşamalara da dikkat çekerek "Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını yayımladık. Kalite yönetim sisteminin adımlarını hızla atarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgelerini aldık. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Dış Değerlendirme Sürecine tabi olarak kalite güvence sistemi uygulamalarımızı dış değerlendiricilerle paylaşıma açtık." dedi."KMÜ 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada"Rektör Akgül üniversitenin akademik başarı verilerini de paylaşarak, "Her geçen gün başarılarını artıran Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, akademisyenlerin bilimsel performansı açısından 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada yer almaktadır. Ayrıca aynı sıralamada Kamil Özdağ Fen Fakültemiz 1'inci ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz 4'üncü olurken diğer fakülte ve yüksekokullarımız da yine üst sıralarda yer almaktadır. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının performans sıralamasında da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 'Kuruluşu üzerinden 11-20 yıl arasında süre geçen devlet ve vakıf üniversiteleri' sıralamasında 58 üniversite arasında 6'ncı sırada yer almaktadır. Yine üniversitemiz TÜBİTAK tarafından 'Proje Sunma ve Kabul Oranları'nın değerlendirilmesinde 150 üniversite içerisinde 21'nci sıraya yerleşmiştir" şeklinde konuştu."Üniversitemizin akademik altyapısına güveniyoruz"Üniversitemizin akademik altyapısına güvendiklerini belirten Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çalışanlarımızdan aldığımız güç ve destekle göreve geldiğimiz günden bu yana 18 bilimsel toplantı düzenledik. Bu yıl içinde ise üç yeni bilimsel toplantıya daha ev sahipliği yapacağız, bu konuda hazırlıklarımız tüm hızıyla sürmektedir. KMÜ olarak tüm bunların yanı sıra gerek ilimizdeki paydaşlarımızla gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla olan bağımızı güçlendirerek şimdiye kadar 47 farklı işbirliği protokolüne imza attık. Bunlar arasında ortak bilimsel organizasyonlar, ar-ge projeleri, staj protokolleri ve başarılı öğrencilerimize burs verilmesi, üniversitemizin yurt dışında tanıtımı, yabancılara Türkçe öğretimi gibi işbirliklerinin yanı sıra Tıp Fakültesi Afiliasyonu, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bina Yapım ve Bağışlama Protokolü, Toplu Konut Projesi, Nalıncılar Kültür Evi gibi önemli projeler de yer almaktadır. Yine Ermenek Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama Oteli projemizde önemli aşamalar kaydettik. Eğitim Fakültesi Binası ile Tıp Fakültesi binasında sona yaklaştık. 2. GES projesini hayata geçirerek yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek konuma geldik. Yerleşkemizde 2. Isı Kanalı Projesine başladık. Kazım Karabekir'de Çok Amaçlı Salonumuzu inşa ederek kullanıma açtık. Önümüzdeki dönemde stadyumun tamamlanması ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere yeni birçok projenin daha planlamasını yapmaktayız.""KMÜ'nün gelişimine destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum"Rektör Akgül konuşmasının son bölümünde ise, "Göreve geldiğimiz gün ortaya koyduğumuz hedeflerimize bir bir ulaşmanın mutluluğu içerisinde üniversitemizin gelişimi adına çalışmalarımıza destek veren başta KMÜ mensupları olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim. Ayrıca ilimizde özveriyle ve büyük bir sorumluluk içerisinde basın yayın faaliyetleri yürüten, kalbiyle ve zihniyle her daim çalışmalarımıza ortak olan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin gelişimine gönülden destek veren siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylık ve başarılar diliyorum." diyerek sözlerine son verdi.Toplantı, üniversitenin gelişimini anlatan slayt sunumuyla devam etti. Basın temsilcilerinin sorularının yanıtlanması, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle basın toplantısı sona erdi. - KARAMAN