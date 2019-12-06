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Akhan: "Arşiv, ciddiyet göstergesidir"

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik düzenlenen resmi yazışma kuralları ve arşiv mevzuatı eğitiminde konuşan Genel Sekreter Ulaş Akhan, "Devletin konuşması yazıyla olur.

06.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:40Akhan:
Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik düzenlenen resmi yazışma kuralları ve arşiv mevzuatı eğitiminde konuşan Genel Ulaş Akhan, "Devletin konuşması yazıyla olur. bir kurumun ciddiyeti de arşivleri ile belli olur" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından personele yönelik dosyalama ve arşivleme kurallarıyla ilgili seminer düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda görevli Hakan Dedeoğlu, resmi yazışma kuralları ve arşiv mevzuatı hakkında bilgiler verdi. Dedeoğlu, sunumunda Osmanlı'dan günümüze arşivlemenin önemini örneklerle anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime katılan Genel Sekreter Ulaş Akhan da bu tür eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini, hem kuruma hem de personele katkı sağlayacak bu tür eğitim çalışmalarına devam edileceğini söyledi. Arşivlemenin kurumlar için büyük önem taşıdığına değinen Akhan, "Devletin konuşması yazıyla olur. Bilhassa bir kurumun ciddiyeti kendini arşivleri ile belli eder. Bundan 700 yıl önce Osmanlı'nın kuruluşuna ve sonrasına dair bilgileri, onların mükemmel arşiv sistemiyle elde edebiliyoruz. Bizim bu 3 milyonluk şehirde belki de en büyük kamu organizasyonu olan Büyükşehir Belediyesi'nin de ciddiyetini sağlayacak olan hem yazdığımız yazılar, hem de bu yazıları biriktirdiğimiz, sakladığımız arşivlerimizdir. İnşallah bu tür hizmet içi eğitimlerin kurumsal şuurun gelişmesinde katkısı olur. Bu tür eğitimlerin düzenlenmesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımız ciddi gayret gösteriyor. Bununla birlikte personelimizin de kendini geliştirme arzusu duyduğu alanlarda da talepler doğrultusunda yeni hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlerin sizlere ve belediyemize büyük katkılar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Güncel

Kaynak: İHA

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