Akhisar 4 Golle Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında Fatih Karagümrük
, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Erkan Zengin
'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Civelek
'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora
'dan döndü. 23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Onurcan'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Bokila'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 39. dakikada Onurcan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larsson'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 54. dakikada sağ taraftan Aykut Çeviker
'in ortasında ön direkte Bokila topun üstünden atladı. Kale
önünde topla buluşan Onurcan, karşıya kaldığı kaleci Murat'ı çalımla geçerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 64. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Regattin'in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3 79. dakikada sağ taraftan Selçuk
'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Emir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3 90. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson'un kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4
KÜNYE
Stat: Atatürk
Olimpiyat Hakemler: Serkan Tokat
xx, Erdinç Sezertam
xx, Önder Yılmaz
xx Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu
xx, Burak Göksel
xx, Abdulhamid xx, Fatih Kuruçuk xx, Hüseyin Öztürk
xx, Murat Ceylan
xx (Selçuk Alibaz dk. 59 x), Ufuk Akyol xx, Gökay İravul
xx (Emir Gökçe
dk. 59 x), Erkan Zengin xx (Bilal Özer dk. 69 x), Youssef Yeşilmen
xx, Ramazan Civelek xx Yedekler: Ömer Özleyen, Yiğitcan Erdoğan
, Anıl Taşdemir
, Murat Sarıgül
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Akhisarspor: Bora Körk
xx, Vrsajevic xx, Caner xx (Lopes dk. 71 x), Göksu
xx, Kadir xx, Aykut Çeviker xx, Eray xx, Regattin xx (Barbosa dk. 67 x), Larsson xx, Onurcan xx, Bokila xx (Ali Kaan
Güneren dk. 75 x) Yedekler: Lukac, İlke, Doğukan, Gökmen Aydoğdu, Güray Vural
, Onur Ayık
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Bokila (dk. 23), Onurcan Güler (dk. 54), Regattin (dk. 64), Larsson (dk. 90) (Akhisarspor) Emir Gökçe (dk. 79) (Fatih Karagümrük) Sarı kart: Larsson (Akhisarspor)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Bora Füzesi,Fatih Karagümrük,Fatih
06 Aralık 2018 Perşembe 17:06