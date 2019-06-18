18.06.2019 15:10
Haberler» Politika» Haber

Akhisar'a yapılacak yatırımları görüştüler

Akhisar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti. Görüşmede Akhisar'a yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu.

İlçeye yapılacak olan hizmetlerin ve taleplerin görüşüldüğü ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan hizmet sürecinde olduğunu gibi aynı aşk ve özveriyle Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Besim Dutlulu, Cengiz Ergün, Manisa, Akhisar, Politika

Son Dakika Haberleri
16:01 CHP TBMM Grup Toplantısı
15:59 Yalçın Topçu'dan Kırgızistan Büyükelçiliğine ziyaret
15:57 Bakan Varank: Çocuklarımızı yıkıcı teknolojilerde yetiştirmek istiyoruz
15:51 CHP Grup Toplantısı
15:49 Kosova heyeti TBMM'de
15:46 Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur
15:42 "Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmeyeceğiz"