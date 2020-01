Akhisar, Akhisarspor için kenetlendi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor, cuma günü saha ve seyircisi önünde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Antrenman öncesi AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Belediye Başkanı Ecz. Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Ekrem Kayserili, CHP İlçe Başkanı Umut Çavuş, ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Meclis Başkanı Feride Sakarya, OSB Başkanı Ali Çınarlı, Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, futbolculara da tatlı ikramında bulundu.Aydemir: "Bir bütün halindeyiz"Akhisarspor ziyaretinde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Akhisar'ımızın birlik ve beraberlik içerisinde tam takım yanlarında olduğumuzu bütün Akhisar'a, tüm ülkeye göstermek istedik. Takımımızın gerçekten mücadelesi üst seviyede olduğunu biliyoruz. Kendilerini takdir ediyoruz. Bir kısmetsizlik var, gol atamıyoruz. 3 puana hasret kaldık. Futbolcularımıza yanlarında olduğumuzu göstermek için, hocamıza yanında olduğumuzu göstermek için kaymakam bey, milletvekillerimizle beraber, belediye başkanımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber tek vücut olduğumuzu bir kez daha herkese göstermek istedik. Futbolcularımızın moral ve motivasyonu her şeyden önemli bizim için. Onların morallerini yüksek tutmak istiyoruz. Allah'ın izniyle sezon sonu hep birlikte hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Akhisar olarak bütün halinde birlikteyiz. Bundan sonraki haftalarda inşallah puanları alırız" dedi.Bakırlıoğlu: "Güvenimiz tam"CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu da duygularını şu sözlerle aktardı:"Hepimiz buradayız. Akhisarspor, Akhisar'ımızın marka değerlerinden bir tanesi. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etti. Şu anda 1. Lig'de mücadele etmekte. Konum itibariyle istediğimiz yerde değil. Bu takımın teknik kadrosuyla beraber, futbolcularıyla beraber daha iyi yerlerde olacağına inanıyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde sezon sununda hedeflediğimiz yere ulaşacağız ve seneye hak ettiğimiz yerde, Süper Lig'de mücadele edeceğimize yürekten inanıyoruz. Hocamıza, teknik kadromuza ve futbolculara güvenimiz tam. Çok tecrübeli takımımız var."Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya da kulübe manevi destek vermek adına toplandıklarını belirterek, Akhisarspor'a başarılar diledi.Dutlulu: "Bu takım bunu başaracak"Takıma olan güveninin tam olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisarspor'un istediği zaman yapamayacağı bir şey yok. Hocamıza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz, yönetimimize güveniyoruz. Güzel günler geçireceğiz hep beraber. Hocamız bu ligin en iyi hocalarından biri. Oyuncularımız bu ligin üstünde oyuncular. Aynı şekilde yönetimimiz de kenetlendi. Burada milletvekillerimiz, kaymakamımız tüm sivil toplum örgütlerimiz var. Biz Akhisar için bir aradayız. Her zaman böyle devam edeceğiz. Ben inanıyorum, bu takım bunu başaracak. Akhisarspor ve Akhisarspor taraftarlarının her zaman yanında olduk, desteğimiz devam ediyor ve tüm taraftarları bu hafta oynanacak kritik karşılaşma için tribünlere bekliyoruz" diye konuştu.Altıparmak: "İyi maçlar oynuyoruz, gol atamıyoruz""Cuma günü Bursaspor müsabakasında mutlak galip gelmek istiyoruz" diyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise şunları söyledi:"Puan tablosunda herkes hemen hemen aynı hizada. Zaten 5-6 tane takım şampiyonluğa oynayan takımlar. Sezon sonuna kadar da bu takımlar aynı yarışın içinde olacaklar. Devre arasında transfer yapanlar var. Çok transfer yapanlar oldu. Biz tabii transfer yapmak için çok uğraştık. Hala bekliyoruz, belirlediğimiz oyuncular vardı. Ama sorun yok, zaten şampiyonluk için kurulmuş bir kadro var. İyi de oyuncularımız var ama bizim de artık bir galibiyete ihtiyacımız var. Gerçekten çok iyi maçlar oynuyoruz, gol atamıyoruz; kötü oynuyoruz, çok pozisyona giriyoruz. Ligin ilk yarıda en çok pozisyona giren takımıyız ama pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Onun üzerine çok çalışıyoruz. Futbol böyle bir şey, çok pozisyona girersin, bazen de tek pozisyonla maçı kazanırsın. Bizim takım olarak artık bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bu galibiyeti de Bursaspor maçı ile alıp hem taraftarımızın önünde serimizi devam ettirmek istiyoruz hem de moral motivasyon üst düzeye çekmek istiyoruz. Bugün vekillerimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız herkes buradaydı. Bu da bizi çok sevindirdi. Biz Akhisar olarak bu birlik ve beraberliği zaten sağlamıştık, bunu burada görmek bizi çok memnun etti. Artık bundan sonra daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. 16 tane final maçımız var. Hepsi birbirinden önemli; birincisi Bursaspor maçı, bütün takım olarak o maça kenetlendik. İnşallah Cuma günü Bursaspor maçını kazanıp 4 haftadır olmayan galibiyet serisine, hem de bu kadar pozisyona girip gol atamamıza son vereceğiz. Biz sahaya 11 kişi çıktığımız sürece problem yok ama Taha ve Uğur'un sakatlıkları vardı. Yeni yeni çalışmalara başladı. Vrsajevic cezası var, onun dışında eksiğimiz yok." - MANİSA