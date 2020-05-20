Akhisar Belediyesi, asfalt çalışmalarına son sürat devam ediyor

2020 yılı asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Akhisar Belediyesi, hava şartlarının elverdiği süre içerisinde yaptığı çalışmalarda yaklaşık 12 bin metrekarelik asfalt kaplama yaptı.

Akhisar Belediyesi, asfalt çalışmalarına son sürat devam ediyor
20.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:52
2020 yılı asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Akhisar Belediyesi, hava şartlarının elverdiği süre içerisinde yaptığı çalışmalarda yaklaşık 12 bin metrekarelik asfalt kaplama yaptı. Vatandaşlar, asfalt hizmetleri için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarında zemin çalışması yapılan yerlerden başlayarak asfalt sezonuna 1 Nisan tarihi itibariyle start verdi. Göreve geldiği günden beri özellikle yol sorunu üzerinde titizlikle duran Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları sonucunda, kent genelinde bozuk yol sorunu yaşayan vatandaşların mağduriyeti giderilmeye başlandı.

Asfalt çalışmaları devam edecek

Çalışmaların belirli bir program dahilinde mahalle mahalle süreceğini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Göreve başladığımız günden beri halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda asfalt çalışmalarımıza hız kazandırdık. 1 Nisan tarihinden itibaren yaklaşık 2 bin 800 ton asfaltı 30 adet sokağımız ile buluşturduk. Yine hava şartlarının uygun olduğu ve bütçemizin de el verdiği sürece şehrimizdeki yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek güzel günler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Göreve başladığı 1 yıllık süre içerisinde yaptığı belediyecilik hizmetleriyle halkın takdirini kazanan Başkan Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile de koordine bir şekilde çalışarak Akhisar halkının yıllardan beri yaşadığı mağduriyetin önüne geçmeye devam ediyor. Altyapı sonrasında bozulan yolların yapımını da üstlendiklerini söyleyen Başkan Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile de koordine bir şekilde Akhisar'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek amacımız güzel Akhisar'ımızı daha da güzelleştirmek ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak" dedi.

Asfalt yapılan bölgelerdeki mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını belirterek Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve ekiplerine teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, Akhisar, 1 Nisan, Manisa, Güncel, Haber

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