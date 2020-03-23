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Akhisar Belediyesi ATM'leri dezenfekte ediyor

İnsan sağlığını her platformda ön planda tutan Akhisar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışma yürütmeye devam ediyor.

23.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:57
Akhisar Belediyesi ATM'leri dezenfekte ediyor
İnsan sağlığını her platformda ön planda tutan Akhisar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışma yürütmeye devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe giderken vatandaşların banka işlemlerini genellikle ATM'ler aracılığıyla yapması üzerine Akhisar Belediyesi, kentteki ATM'leri de dezenfekte etmeye başladı.

Her gün binlerce vatandaşın işlem yaptığı ATM'ler Akhisar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Salgın hastalıkların önüne geçmek için Akhisar'da seferberlik halinde olduklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs sebebiyle alınan sağlık tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

"Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Akhisar Belediyesi olarak salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Besim Dutlulu, "Ortak kullanım alanlarımız içerisinde yer alan ve halkımızın yoğun olarak kullandığı ATM'ler ve yine belediyemize ait Engelli Şarj İstasyonlarını dezenfekte çalışmalarına başladık. Yoğun şekilde mesai harcayan ekiplerimiz, okullar, hastaneler, eczaneler, camiler, mescitler, öğrenci yurtları, muhtarlık hizmet binaları, eğitim merkezleri, yurtlar, resmi kurum binaları, yolcu bekleme noktaları, taziye evleri ve daha birçok noktada çalışma yürütüyor. Bunların yanı sıra Akhisarımızın sokak ve caddelerini de özel ilaçlar ile yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Biz, Akhisar Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız da bu süreçte evlerinde kalmaya özen göstersinler ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmasınlar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Besim Dutlulu, Akhisar, Banka, ATM, Güncel

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