Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Akhisar Belediyesi, cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor - Haberler

Akhisar Belediyesi, cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor

Akhisar Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları özel ilaçlarla yıkayarak, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

23.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:03
Akhisar Belediyesi, cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor
Akhisar Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları özel ilaçlarla yıkayarak, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Akhisar Belediyesi ekipleri, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken, bir yandan da vatandaşların yoğun olarak kullandığı mahalle, sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı Milli Egemenlik Meydanı, Gölmarmara yolu 15 Sokak, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, Birinci Nakliye Caddesi, Sevgi Yolu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 167 Sokak üzerinde detaylı dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıkları ile beraber Akhisar'da dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi. Başkan Besim Dutlulu, "Ekiplerimiz, şehrin işlek caddeleri ile otobüs duraklarını ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar'da vatandaşlarımızın korona virüsten etkilenmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımızın sağlığı için gece gündüz aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Akhisar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı
Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan pilot tahliye edildi Haberler
Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan pilot tahliye edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Büyükşehir'den dezenfeksiyon rekoru - Haber Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haber Fatih ve Bahabey caddeleri dezenfekte edildi - Haber Koronavirüse karşı anonslu uyarı - Haber Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet - Haber KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading