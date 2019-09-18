Haberler » Güncel » Haber

Akhisar Belediyesi'nden aşure ikramı

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak bin kişilik hazırlatılan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

18.09.2019 16:29Akhisar Belediyesi'nden aşure ikramı
Akhisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak bin kişilik hazırlatılan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Geleneksel hale getirilen organizasyonda aşureler Akhisar Belediyesi Hizmet Binası önünde ikram edildi. Muharrem ayının tüm insanlığa barış getirmesini dileyen Başkan Dutlulu, "Aşure berekettir, paylaşımdır, hoş görüdür, insanlığın ortak kültürel mirasıdır. Muharrem ayında biz de aşuremizi yaptık, Allah kabul etsin. Allah gelenlerden de razı olsun, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun" dedi.

Vatandaşlara yakından ilgi gösteren Başkan Besim Dutlulu, onlarla sohbet ederek sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aşure dağıtımına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, belediye meclis üyelerinin katıldı. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
19:34 Kiev'de bomba paniği: bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti
19:32 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mesele Suriye rejiminin kendi halkına karşı katliam politikasından...
19:31 Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi
19:31 Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu
19:30 Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
19:30 Erol Bulut: "Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır"