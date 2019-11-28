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Akhisar Belediyesi'nden çocuklara kütüphane müjdesi

Akhisar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Okuma Salonu düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

28.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:02Akhisar Belediyesi'nden çocuklara kütüphane müjdesi
Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Okuma Salonu düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

'nın Akhisar ilçesinde yaklaşık 220 yıl önce ilk çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılan ve 2013 yılında Akhisar Belediyesi tarafından restore edilen Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Okuma Salonu, 6 yıl atıl durmasının ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından yeniden hizmete açıldı. Çocuk okuma ve etüt alanı hafta içi Cumartesi günleri saat 10.00 ile 18.00 arası ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hizmet verecek.

Akhisar'da bu tür projeleri uzun vadede çoğaltacaklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gençlerin ihtiyaçlarını giderebildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Aydınlık nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, "Zeynelzade Halk Kütüphanesi, 2007 yılında restore edildi ve 2013 yılında da belediyemiz tarafından kullanıma açıldı. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki, bu güzel binamız 6 yıldır boş duruyordu. Belediye başkanı olduktan sonra ilk yaptığımız iş, bu boş duran atıl binaları sizlere kazandırmak Akhisar halkının kullanımına açmak oldu. Bu amaçla, çocuk kütüphanesi olarak kullanılmış olan bu mekanı ilkokul ve ortaokul bölümleri olmak üzere pırıl pırıl çocuklarımızın hizmetine sunduk. Aydınlık nesillerimizin, gelişimine ve yetişmesine katkı da bulunabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Kütüphanede 500 kitabın bulunduğunu belirten Başkan Dutlulu, "Kütüphanemizde yaklaşık 500 tane kitabımız yer alıyor. Kitaplığımızın sizlerin de katkıları ile daha da çoğalacağına inanıyorum. Aynı zamanda okuma ve etüt salonu olan bu kütüphanemiz çocuklarımızın eğitimi için de güzel bir alan olacak. Kütüphanemizde devamlı olarak belediyemizin çalışanları olacak, bakımları belediyemiz tarafından yapılacak ve kitap desteğimiz de devam edecek. Hafta içi ve Cumartesi günleri saat 10.00'dan 18.00'a kadar açık olacak kütüphanemizden tüm çocuklarımızın faydalanmasını istiyoruz. Sizlerden mahalleli olarak dileğimiz bu özel projelere sahip çıkmanızdır. Bu tür projeleri uzun vade de çoğaltmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ardından Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye ederek, birlikte vakit geçirdiler. Mahalle halkı da bu binayı çocukların hizmetine tekrardan sunduğu için Akhisar Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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