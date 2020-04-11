Akhisar Belediyesi'nden vatandaşlara destek

AKHİSAR Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahalle mahalle gezerek yardım kolisi ile ekmek dağıttı.

Akhisar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere 48 saatlik sokağa çıkma yasağının eklenmesi ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler gelen 425 çağrıya anında karşılık verdi ve vatandaşların ilaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını giderdi. Bu zor günlerin hep birlikte dayanışma ile aşılacağını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte daha önceden hazırladığımız Koronavirüsle Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Bu süreçte, şehrimizdeki fırınlar ile hemen organize olarak zabıta ekiplerimiz aracılığıyla ekmek dağıtımına başladık. Çözüm Merkezi'mize gelen 425 çağrıya anında yanıt verdik ve vatandaşlarımızın ilaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını karşıladık. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.