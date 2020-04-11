Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akhisar Belediyesi'nden vatandaşlara destek

AKHİSAR Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahalle mahalle gezerek yardım kolisi ile ekmek dağıttı.

11.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:37
Akhisar Belediyesi'nden vatandaşlara destek

AKHİSAR Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahalle mahalle gezerek yardım kolisi ile ekmek dağıttı.

Akhisar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere 48 saatlik sokağa çıkma yasağının eklenmesi ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler gelen 425 çağrıya anında karşılık verdi ve vatandaşların ilaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını giderdi. Bu zor günlerin hep birlikte dayanışma ile aşılacağını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte daha önceden hazırladığımız Koronavirüsle Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Bu süreçte, şehrimizdeki fırınlar ile hemen organize olarak zabıta ekiplerimiz aracılığıyla ekmek dağıtımına başladık. Çözüm Merkezi'mize gelen 425 çağrıya anında yanıt verdik ve vatandaşlarımızın ilaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını karşıladık. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akhisar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Haberler ›› Güncel ››Akhisar Belediyesi'nden vatandaşlara destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:00: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haber 22:54: Koronavirüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 22:54: Bayburt'ta tedavisi biten Koronavirüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi - Haber 22:52: Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajı - Haber 22:52: Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mucibur Rahman'ın katili idam edildi - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber