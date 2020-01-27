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Akhisar Belediyesi'nin yardım araçları yola çıktı

Akhisar Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı kampanyada toplanan 1 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi yola çıktı.

27.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:18Akhisar Belediyesi'nin yardım araçları yola çıktı
Belediyesi tarafından ve 'daki depremzedeler için başlattığı kampanyada toplanan 1 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi yola çıktı.

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından kendi sıkıntılarını unutan Akhisarlılar, Elazığ ve Malatya için seferber oldu. Akhisar Belediyesi bir yandan kendi yaralarını sararken bir yandan da Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına yardım eli uzatıyor. Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Destek Toplama Merkezi'nde toplanan yardımlar bugün yola çıktı.

6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar gitmeye başlarken, Akhisar Belediyesi'nin başlattığı kampanya ile zeytin, zeytinyağı, su, süt, battaniye, ısıtıcı, elbise, ayakkabı, bebek bezi, kuru gıda ve özellikle çocuklar için kıyafet malzemelerinden oluşan yardım paketleri AFAD ile iletişime geçilerek bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Araç sahiplerinin de nakliye için hiçbir ücret talep etmediği yardım kampanyasında Akhisar halkı Elazığ ve Malatya için tek yürek olarak 3 araç dolusu yardımda bulundu. - MANİSA

Akhisar, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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