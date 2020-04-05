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Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

Akhisar Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin adet tıbbi maske dağıttı.

05.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:56
Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı
Akhisar Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin adet tıbbi maske dağıttı.

Korona virüs salgınına karşı kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından Pazar Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin adet tıbbi maske dağıttı.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim"

Korona virüs salgınına karşı önleyici tedbirlerimizi almaya devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bugün kurulan Pazar pazarımızda esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için 5 bin adet tıbbi maske dağıttık. Pazaryeri giriş ve çıkış noktalarında bulunan Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız, çıkmak zorundaysanız da güvenli mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktır" açıklamalarında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, Akhisar, Zabıta, Güncel
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