Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akhisar Belediyesi, pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

AKHİSAR Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı.

05.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:17
Akhisar Belediyesi, pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

AKHİSAR Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından Pazar Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; pazar yerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uygularken, sağlık tedbirleri konusunda da uyarılarda bulundu.Koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirlerimizi almaya devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bugün esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için 5 bin adet tıbbi maske dağıttık. Pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında bulunan zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız. Çıkmak zorundaysanız da sosyal mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akhisar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Akhisar Belediyesi, pazar yerinde 5 bin maske dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:54: Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı (2) - Haber 20:54: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:54: Edirne'de tüpgaz bayisinde yangın - Haber 20:53: Büyükşehir Belediyesi korona mağduru sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 20:48: YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber