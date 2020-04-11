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Akhisar Belediyesi sokağa çıkma yasağında sahipsiz hayvanları unutmadı

Akhisar Belediyesi görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı.

11.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:07
Akhisar Belediyesi sokağa çıkma yasağında sahipsiz hayvanları unutmadı
Akhisar Belediyesi görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Oluşturulan özel ekipler Akhisar'ın dört bir yanında sokaktaki hayvanlara mama dağıtımı yapıyor.

Akhisar Belediyesi, korona virüsle mücadele eylem planı kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı ihtimaline karşı daha önceden tüm eylem planını hazırlayan Akhisar Belediyesi, sokaktaki sahipsiz hayvanların bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için özel ekipler kurarak, sağladığı mama desteğini 4 katına çıkardı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatı ile sabahın ilk ışıklarında harekete geçen ekipler, özellikle gölet alanı, park ve bahçeler ile kent genelindeki ana cadde ve sokaklarda belirlenen beslenme noktalarında mama desteği sağladı ve otomatik sulukları kontrol etti. Gölet alanında bir sincabın da mamalardan yemesi gözlerden kaçmadı.

Korona virüsle Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve içinde bulunduğumuz bu zor süreçte ekiplerimizce yiyecek sıkıntısı çeken sokaktaki can dostlarımız için su ve mama dağıtmaya devam ediyoruz. Sokaktaki hayvan dostlarımızın bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için özel ekipler kurarak, sağladığımız mama desteğimizi 4 katına çıkardık. Hiç merak etmeyin onlar bize emanet. Akhisar Belediyesi olarak tüm ekiplerimizce sahada ve Akhisar'ın hizmetindeyiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel
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