Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti

Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine bir buçuk metre aralıklarla sosyal mesafe...

03.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:41
Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti
MANİSA - Manisa 'nın Akhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine bir buçuk metre aralıklarla sosyal mesafe çizgisi çekildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önüne 'sosyal mesafe' çizgisi çekildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zabıta Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte çizgilerin çekildiği bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uyması için kırmızı çizginin yanı sıra "Sağlığımız için mesafemizi koruyalım" mesajı sprey boya ile yerlere yazıldı.
Sosyal mesafenin önemine değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kalabalık ortamlar, Korona virüsün yayılmasında büyük bir etken. Akhisarımızda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını üzülerek gördüm. Zabıta ekiplerimiz ile birlikte bankalar gibi açık olan kurumların önüne uyarı yazıları yazarak halkımızı uyardık. 'Evlerinize kalın' diyoruz ama dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun; dışarıdaki işlerinizi hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra evlerinize dönün. Bu hastalığın Akhisar'da yayılmasını önlemek istiyorsak her bir vatandaşımızın bu kurallara uyması ve tedbirlerini alması gerekiyor. Lütfen duyarlı olalım" dedi. Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Akhisar, Manisa, Yerel

Haberin Videosu :

Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:31: Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 18:29: Kontrolden çıkan otomobil orta refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:25: Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi - Haberler 18:24: Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:21: Bağcılar'da "askıda ekmek" geleneğinde dijital dönem - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 11:51: Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu