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Akhisar Belediyesi ve kaymakamlığının desteğiyle 27 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Bugün fidan yarın nefes' sloganıyla tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi Akhisar'da da gerçekleştirildi.

11.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:03Akhisar Belediyesi ve kaymakamlığının desteğiyle 27 bin fidan toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Bugün fidan yarın nefes' sloganıyla tüm 'de aynı anda gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi 'da da gerçekleştirildi. Akhisar Çanakçı Mahallesi sınırları içerisinde Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği alanda Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi'nin destekleri ile 27 bin fidan toprakla buluştu.

Akhisar Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, "Ormanlar tür ve kompozisyon olarak ülkemizin ekolojik zenginliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde havanı, suyun, toprağın ve bunların oluşturdukları güzelliklerin korunması gün geçtikçe önemi artan olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin orman alanlarını ve ağaçlarını çoğaltmak için erozyonu kontrol etmek biyolojik çeşitleri geliştirmek çevre değerlerini korumak ağaç ve orman sevgisini çoğaltmak için amacıyla tarım ve orman bakanlığımız ile orman genel müdür koordinasyonunda tüm yurtta bugün eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Akhisar ilçemizde de kaymakamımız sayın Sabit Kaya'nın yapacağı başlangıçla 3 saatte 27 bin adet fidan dikerek 11 milyon fidanın toprakla buluşmasına geleceğe nefes olmaya katkı sağlayacağız. Büyük yere sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimize yetiştirmek için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir yapmak için tüm kurumlarımızın ve halkımızın desteği ile her yıl 11 Kasım gününün milli ağaçlandırma günü olarak kutlanmasını Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülmüştür. Bu kutlamaları her yıl coşkuyla sürdüreceğiz" dedi.

Akhisar'da 27 bin fidanın toprakla buluştuğuna dikkat çeken Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ise şunları söyledi: "İnşallah hep beraber bugün Akhisarımızda 27 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Bunu her sene yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dikmek kadar fidanları korumanın da çok önemli olduğuna dikkat çeken Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da şunları söyledi: "Başkanlığımızla düzenlenen 11 Kasım saat 11.11'de dikilen 11 milyon ağaç kampanyasına bizde Akhisar olarak gerekli desteği verdik. Akhisar Belediyesi olarak bu kampanyanın içindeyiz bizde kendi ağacımızı diktik. Akhisar'da bugün tam 27 bin ağaç dikiliyor. Çok güzel bir etkinlik tabi bunları dikmek değil korumakta çok önemli. İnşallah bundan sonra 11 Kasım Türkiye'de ağaç dikme bayramı kutlanacak çok da güzel bir aktivite. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Türkiye, Akhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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