Akhisar Belediyesi, virüslere geçit vermiyor
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Okullar, ibadethaneler, yurtlar, pazar yerleri, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında gelirken, ekipler son olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olması gerektiğini dile getirdi.
"Akhisar'da seferberlik ilan ettik"
Başkan Dutlulu, "Hepinizin bildiği gibi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye olarak da kritik bir dönemden geçiyoruz. Korona virüs sebebiyle dün bir yurttaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu noktada bizlere de büyük görevler düşüyor. Biz, Akhisar Belediyesi olarak ilk günden beri tüm tedbirlerimizi alarak, şehrimizde salgın hastalıklara karşı seferberlik ilan ettik. Okullar, ibadethaneler, yurtlar, pazar yerleri, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumları ve şehrimizin dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyoruz. Belli bir plan doğrultusunda kamu daireleri başta olmak üzere ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam ekiplerimiz, devlet hastanesi binalarımızı korona virüsüne karşı ilaçlayarak dezenfekte etti. Hastanede çalışan personellerin yanı sıra halkımızın yoğun olarak kullandığı bölümler de titizlikle dezenfekte edildi. Bunun yanı sıra belediye içerisinde yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda Çarşamba pazarında birçok koruyucu önlem aldık ve bugün uygulamaya başladık. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymada titiz davranmalarını rica ediyorum. Korona virüsten korunmak için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu süreçte, tüm vatandaşlarımızın bilime inanarak, paniğe kapılmadan, uzmanların uyarılarını dikkate almaları gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım ve kişisel sorumluluklarımızı özenle yerine getirelim." dedi. - MANİSA
Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Okullar, ibadethaneler, yurtlar, pazar yerleri, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında gelirken, ekipler son olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olması gerektiğini dile getirdi.
"Akhisar'da seferberlik ilan ettik"
Başkan Dutlulu, "Hepinizin bildiği gibi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye olarak da kritik bir dönemden geçiyoruz. Korona virüs sebebiyle dün bir yurttaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu noktada bizlere de büyük görevler düşüyor. Biz, Akhisar Belediyesi olarak ilk günden beri tüm tedbirlerimizi alarak, şehrimizde salgın hastalıklara karşı seferberlik ilan ettik. Okullar, ibadethaneler, yurtlar, pazar yerleri, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumları ve şehrimizin dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyoruz. Belli bir plan doğrultusunda kamu daireleri başta olmak üzere ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam ekiplerimiz, devlet hastanesi binalarımızı korona virüsüne karşı ilaçlayarak dezenfekte etti. Hastanede çalışan personellerin yanı sıra halkımızın yoğun olarak kullandığı bölümler de titizlikle dezenfekte edildi. Bunun yanı sıra belediye içerisinde yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda Çarşamba pazarında birçok koruyucu önlem aldık ve bugün uygulamaya başladık. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymada titiz davranmalarını rica ediyorum. Korona virüsten korunmak için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu süreçte, tüm vatandaşlarımızın bilime inanarak, paniğe kapılmadan, uzmanların uyarılarını dikkate almaları gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım ve kişisel sorumluluklarımızı özenle yerine getirelim." dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel
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