Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı
Halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Akhisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazar yerlerinde hijyen ve fiyat etiket denetimi yaptı.
13.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:47
Halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Akhisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazar yerlerinde hijyen ve fiyat etiket denetimi yaptı.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine halk sağlığı için harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde ve ilçe merkezinde hijyen denetimi yaptı ve fiyat artışları sebebiyle esnafa uyarılarda bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler gıda ürünü satan esnaflara hijyen ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak fiyat artışı yapmamalarını söyledi.
Halk sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için, zabıta ekiplerimiz tarafından gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimize devam ediyoruz. Gıda denetimlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilirken işletmecilere de hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızın sağlığı ve usulsüz fiyat artışlarını önlemek için denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" açıklamalarında bulundu. - MANİSA
Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine halk sağlığı için harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde ve ilçe merkezinde hijyen denetimi yaptı ve fiyat artışları sebebiyle esnafa uyarılarda bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler gıda ürünü satan esnaflara hijyen ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak fiyat artışı yapmamalarını söyledi.
Halk sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için, zabıta ekiplerimiz tarafından gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimize devam ediyoruz. Gıda denetimlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilirken işletmecilere de hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızın sağlığı ve usulsüz fiyat artışlarını önlemek için denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" açıklamalarında bulundu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Besim Dutlulu, Akhisar, Zabıta, Güncel
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