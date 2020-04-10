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Akhisar Belediyesinden dayanışma çağrısı

Akhisar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

10.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:25
Akhisar Belediyesinden dayanışma çağrısı
Akhisar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hayırsever vatandaşların Ramazan ayında yapacakları her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hazır olduklarını belirterek halka çağrı yaptı.

Göreve başladıkları günden itibaren kent genelindeki muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla yardım ve destek olunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs salgını sebebiyle iş yeri kapanan, işini kaybeden ve zor günler yaşayan vatandaşlara da destek olunacağını belirtti.

Başlattıkları Akhisar Dayanışması ile ilk aşamada bin 800 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Ramazan yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için göreve hazır olduklarını belirtti. Başkan Dutlulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Akhisar Belediyesi olarak, sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu yıl, yardım yaptığımız muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, diğer yıllardan farklı olarak korona virüs salgını sebebiyle iş yeri kapanan, işini kaybeden ve zor günler yaşayan kardeşlerimiz de katıldı. Akhisar Dayanışması ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücüyle halkımıza destek olmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının gelişi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmak isteyen, fakat içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte yardımlarını ulaştırmakta zorlanan hayırsever vatandaşlarımız, yardımlarını belediyemizin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine iletebilirler. Akhisar Belediyesi olarak, yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, özel şirketlerin, oda ve derneklerimizin kendi logoları ya da istedikleri şekilde hazırladıkları yardım paketlerini, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan onur ve mutluluk duyarız. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücüyle aşacağız." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel
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