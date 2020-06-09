Akhisar Belediyesinden esnafa destek devam ediyor

Akhisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen ancak kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan kahvehanecilerin ardından şimdi de lokantacı ve tatlıcı esnafına destek oluyor.

Akhisar Belediyesinden esnafa destek devam ediyor
09.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:16
Akhisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen ancak kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan kahvehanecilerin ardından şimdi de lokantacı ve tatlıcı esnafına destek oluyor.

22 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerleri müşteri almadan hizmet vermeleri öngörülmüştü. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme dönemi kapsamında yeniden müşteri kabul eden işletmelere destek olmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda kahvehanecilere yapılan yardım paketinin ardından şimdi de tüm lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerine yardım paketi dağıtıldı. Özellikle Akhisar Belediyesinin kendi mahsullerinden ürettiği unlar da işletmelere hediye edildi. 1 Haziran'dan itibaren yeni açılan tüm işletmeleri ayrıca dezenfekte ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yeni normalleşme sürecinde şehrimizde ilk olarak hizmet vermeye başlayan Berber ve Kuaförler işletmelerini tek tek dezenfekte ederken işletmelerinde kullanacakları malzemelerden oluşan hediye paketlerini tümüne ulaştırdık. Yine kahvehane ve kafelerin açılması ile hiç vakit kaybetmeden tüm işletmelerimizi dezenfekte ederek ilk aşamada zorluk yaşayacak işletmelerimize malzeme desteğinde bulundu. Şimdi ise lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerini dezenfekte ederken ana hammaddeleri olan kendi mahsullerimizden ürettiğimiz unları hediye ettik. Akhisarlıların verdiği vergilerle tüm yatırımlarımızı yine şehrimize kazandırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere verilen bu emaneti yine sonuna kadar bu şehre harcamaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, 22 Mart, Akhisar, Güncel, Haber

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