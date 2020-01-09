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Akhisar Belediyesinden fırın işletmelerine denetim

Akhisar Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınları denetleyerek gerekli tedbirlerin alınması için uyarılarda bulundu.

09.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:16Akhisar Belediyesinden fırın işletmelerine denetim
Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınları denetleyerek gerekli tedbirlerin alınması için uyarılarda bulundu.

Akhisar Belediyesi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler daha önceden belirlenen denetim programı dahilinde fırın işletmelerini denetledi. Halkın beslenme ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için denetimlerine devam eden zabıta ekipleri ilk aşamada 30 işletmeyi denetleyerek gerekli tedbirleri yerine getirmeyen işletmeler için uyarı ve ihtarlar yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, "Titiz bir çalışma gerçekleştirerek, Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda yeni yılda bir denetim programı hazırladık. Bu denetim programı dahilinde işletmelerde, pasa bezi, gramaj, fiyat listeleri, ruhsat, genel temizlik gibi şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri sağlanıyor. Halkımızın sağlıklı beslenmesi konusunda oluşturulan denetim programını uygulayacağız. Yine bu faaliyet kapsamında bakkal, market, büfe, şarküteri, kıraathane, çay ocağı, lokantalar, berber, kuaför ve okul kantinlerine de denetimlerimiz devam edecektir. Bu konuda hassasiyetimiz doğrultusunda rutin denetimler tekrar tekrar devam edecektir" dedi. - MANİSA

Zabıta Müdürlüğü, Akhisar, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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