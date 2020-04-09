Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akhisar Belediyesinden 'online konser'

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edilen tüm sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ardından Akhisar Belediyesi 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın konseri vermeye başladı.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
Akhisar Belediyesinden 'online konser'
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edilen tüm sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ardından Akhisar Belediyesi 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın konseri vermeye başladı.

Akhisar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sosyal medya konserlerinde vatandaşlar moral buldu. 8 kişiden oluşan Akhisarlıların 'Göçmen Bandosu', hijyen eldiveni ile tıbbi maske takıp güvenli mesafe kuralına uyarak, Akhisar Belediyesi Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nda seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla vatandaşların evlerine konuk oldu.

Salgının önüne geçmek ve yayılmasının önlemek amacıyla "Evde Kal" çağrılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu süreçte evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medya canlı yayın konserlerinin ve çocuklara yönelik eğitici yayınların devam edeceğini bildirdi.

Korona virüs salgınına karşı tüm tedbirlerini almaya devam ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak kentimizde tüm tedbirlerimizi alıyor, dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte halkımıza biraz da olsa moral vermek, evlerinde keyifle izleyebilecekleri bir yayın sunabilmek için Akhisarlıların Göçmen Bandosu ile birlikte bir sosyal medya konseri hayata geçirdik. Hemşehrilerimize keyifli anlar yaşatabildiysek, bir nebze de olsa moral olabildiysek ne mutlu bizlere. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerin vatandaşların da katıldığı canlı yayın konserinde Akhisarlılar, birbirinden güzel ezgilerle memleket hasreti giderdi. Böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediyesi ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini ileten vatandaşlar, konserlerin devam etmesini istedi.

Başkan Dutlulu, canlı yayın konserlerine ek olarak, ilerleyen zamanda yine sosyal medya canlı yayınları ile çocuklara masal dinletisi ve psikolog tavsiyeleri de vereceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Akhisar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı Haberler
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı
Haberler ›› Güncel ››Akhisar Belediyesinden 'online konser' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Polis Haftası mesajı - Haber 16:25: Bismil'de korana virüs tedbirleri arttırıldı - Haber 16:25: Başkan Korkmaz'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Haber 16:25: Başkan Yılmaz, Mersin'deki tüm polislere mektup gönderdi - Haber 16:25: Emekli maaşının 200 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 16:13: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:12: Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı - Haberler