Akhisar'da 15 kişiye ceza

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 15 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Akhisar ilçesinde koronavirüs (covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 2 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 12 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA