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Akhisar'da 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanı dağıtıldı

Akhisar Belediyesi, çiftçilere destek vermek ve tarım arazilerinin daha verimli değerlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanını ücretsiz olarak dağıttı.

26.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:02Akhisar'da 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanı dağıtıldı
Belediyesi, çiftçilere destek vermek ve tarım arazilerinin daha verimli değerlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanını ücretsiz olarak dağıttı.
, Yeğenoba ve mahallerinde kiraz yetiştirmek için fidan talebinde bulunan çiftçiler, fidanları teslim aldı.
Bu proje ile tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımız çok verimli tarım arazilerine sahip. Umarım kiraz fidanlarından da kısa sürede verim alarak şehrimize ekonomik gelir sağlarız. Hedefimiz rekolte olarak belirli bir büyüklüğe ulaşıp, zeytinde olduğu gibi kirazda da pazar oluşturmak ve tarım üreticilerimize destek olmak." şeklinde konuştu.

Dağdere, Akhisar, Çıtak, Güncel

Kaynak: AA

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