Haberler » Güncel » Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem - Haber

Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bu sabah, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:08Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın ilçesinde bu sabah, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Akhisar ilçesi olan deprem, saat 08.39'da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, hafif hissedildi. ;Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Gökçeahmet Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.



Akhisar, Deprem, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 10:52:44