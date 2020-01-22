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Akhisar'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Akhisar'da panik yaşayan bazı vatandaşlar çadır kurup ateş yakarak geceyi dışarda geçirmeye karar verdiManisa Valiliğinden deprem açıklamasıManisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.

22.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:46
'da panik yaşayan bazı vatandaşlar çadır kurup ateş yakarak geceyi dışarda geçirmeye karar verdi
Manisa Valiliğinden deprem açıklaması
Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 22.22'de merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Akhisar'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Akhisar, Güncel

Kaynak: AA


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