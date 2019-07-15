Akhisar'da Altıparmak şampiyon kadroyu topladı



SPOR Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e dönecek bir kadro kurmaya çalışan Akhisarspor'un teknik direktörlük görevine getirdiği Mehmet Altıparmak, son 2 sezonda Play-Off şampiyonluğu yaşadığı futbolcuları yeni takımında topladı. Ligde son 2 yılda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Altıparmak, transferde güvendiği eski futbolcularını seçti. Altıparmak yönetiminde BŞB Erzurum'da Süper Lig sevinci yaşayan Burhan Eşer ve Tolga Ünlü, yeşil-siyahlılara imza attı. Önceki sezon Erzurum'da, geçen sezon da Gaziantep'te Altıparmak'ın şampiyon kadrolarında yer alan Erhan Çelenk ile yine Gazişehir'den tecrübeli teknik adamın öğrencisi olan Uğur Arslan Kuru ise yarın sözleşme imzalayacak.

Mehmet Altıparmak, ülkemizde 2004 yılından bu yana sürdürdüğü kariyerini geçen sezon sonunda noktalayan eski futbolcularından Brezilya asıllı Türk vatandaşı Mert Nobre'yi de yardımcısı olarak seçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden Nobre, Mehmet Altıparmak yönetiminde BŞB Erzurum forması giyerken Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Nobre, ilk antrenörlük görevini Akhisar'da eski hocasının yanında yapacak. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Akhisarspor, ilk hazırlık maçını 18 Temmuz'da ligdeki rakiplerinden Altınordu'yla oynayacak. Yeşil-siyahlı ekip kampta 21 Temmuz'da ise Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la karşılaşacak. - İzmir

Kaynak: DHA