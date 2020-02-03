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Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 22 Ocak günü 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 3 ve 4'ün üzerinde olmak üzere 2 bin 271 artçı deprem meydana geldi.

03.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:22Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek
'nın ilçesi merkezli 22 Ocak günü 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 3 ve 4'ün üzerinde olmak üzere 2 bin 271 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından artçıların da korku yaşattığı bölgede özellikle çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanıyor.

Akhisar Kaymakamlığı tarafından sosyal çalışmacı ve psikolog deprem bölgesi Selçikli Mahallesinde yaşayan çocuklara psikolojik destek veriliyor. Deprem sırasında duygusal tepki yaşayan çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanırken, depremin paniğinin nasıl atlatılabileceği konusunda bilgiler veriliyor. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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