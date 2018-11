Akhisar'da "Domat Zeytini" Mesaisi

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:41



AHMET BAYRAM - Türkiye 'nin önemli sofralık zeytin üretim merkezlerinden Manisa 'nın Akhisar ilçesinde, bölgeye özgü yetişen, iriliği, lezzeti ve yüksek et oranıyla diğer türlerden ayrılan erkenci tür Domat zeytininin hasadına başlandı.14 milyon zeytin ağacı varlığı ve yıllık ortalama 300 bin tonun üzerinde rekolteyle sofralık zeytinde iddialı merkezlerden biri olan Akhisar'da, sabahın erken saatlerinde zeytin bahçelerine giden üreticiler, bölgede yaygın olarak yetişen Domat ve Uslu türlerini toplayıp işlenmek üzere tesislere gönderiyor.Aroması, işleme tekniğine göre değişen, çoğunlukla dolmalık zeytin olarak kullanılan Domat zeytini, çekirdeği çıkarıldıktan sonra badem, sarımsak ya da biber gibi ürünlerle doldurularak salamura ediliyor. Ürünün önemli kısmı yurt dışına satılıyor, küçükleri ise dilimlenerek gıda sanayisinin kullanımına sunuluyor. Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2017-2018 zeytin ihracat sezonunda 100'e yakın ülkeye, 23 milyon dolar değerinde 13 bin 107 ton sofralık yeşil zeytin satıldı. İhracatın neredeyse tamamını Domat zeytini oluşturdu. Bu zeytini en çok Irak ABD ve İngiltere tercih etti.Akhisar'da 100 bin ton üretiliyorAkhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Domat türünün Türkiye'nin yeşil zeytin ihtiyacını önemli ölçüde karşılamasının yanı sıra sofralık zeytin ihracatında da önemli paya sahip olduğunu söyledi.İlçenin zeytinciliğe yapılan yatırımlarla Türkiye'nin sofralık zeytinde üretim başkenti haline geldiğini, bu yıl 300 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini ifade eden Alhat, sektörün her geçen gün büyüdüğünü, özellikle Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin arttığını dile getirdi.Akhisar'da yılda ortalama 100 bin ton civarında Domat türü zeytin üretildiğini belirten Alhat, şunları kaydetti:"Domat türü işlenmesi yönüyle çok çeşitlilik gösteriyor. Herkesin damak zevkine göre bademli, sarımsaklı, biberli, sirkeli olarak hazırlayıp tüketime sunuyoruz. Her türlü damak zevkine ulaşmak istiyoruz. Domat zeytininin fenol bileşenleri yüksektir, meyvemsiliği de fazladır. Yağ verimi düşüktür ama kalitelidir. Hatta bizim bölgemizde erken hasat satılan yağların hepsi Domat zeytininden çıkarılır. Aroması, işleme tekniğine göre değişkenlik gösterir. İsterseniz bu zeytinin tatlısını bile yapabilirsiniz. Çünkü fermantasyona göre suda acılığı bırakır, şekerli suda kaynatırsanız reçeli bile yapılabilir.""Bölgeye özgüdür, başka yerde aynı randımanı vermez"Üreticilerden Yakup Arslan da Domat zeytininin iriliğinin ve etli olmasının en belirgin özelliği olduğunu ifade etti. Arslan, "Yeşil olabilir, pembe olabilir, siyah olmaz. Bu bölgeye özgüdür, başka yerde aynı randımanı vermez. Erken hasat edildiği için özel bir tadı vardır, yağı az çıkar." diye konuştu.