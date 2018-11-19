Akhisar'da Dünya Zeytin Günü Buluşması

Akhisar Kaymakamlığı, Akhisar Belediyesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Akhisar Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenecek Dünya Zeytin Günü ise iki gün sürecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

ZEYTİNDE DÜNYA MARKASI

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar zeytinin "Dünya Markası" olarak "güçlü ve sürdürülebilir" üretimi için 8 yıl önce büyük bir adım attıklarını söyledi. Bu adımın Türkiye'nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak atıldığını belirten Hızlı, "Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB'nin Akhisar'da kurulması ile birlikte zeytinde inisiyatifi ele alır duruma geldik. Zeytinin merkezi olmamız nedeniyle potansiyeli sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bir zeytin enstitüsü için üniversitelerden destek alarak doğru bir planlama yapabilirsek, Akhisar çok daha önemli bir noktaya getirebileceğimiz bir yer olacaktır. Ardından da ülkemizde ve dünyamızda zeytinde bir marka haline gelecektir" dedi.

AKHİSAR ARANANLAR LİSTESİNDE

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, iyi tarım uygulamasıyla rekoltede "farklılığı" yakaladıklarını bunun da "kaliteyi" getirdiğini söyledi. Alhat, "Bu yıl rekolte ve zeytin kalitesinde Türkiye'nin en üst seviyesini gerçekleştirdik. Zaten 'Kalite' açısından sektörde 'arananlar' listesindeyiz. Herhangi bir markete girdiğinizde Akhisar zeytini ve zeytinyağını gören, güvenle alıyor. Ülkemizde zeytinin çok problemli olduğunu duyduğumuz bir senede, en problemsiz yer olan Akhisar, bu konuda gerçekten çok ayrı bir noktada" dedi.

KALİTENİN KAYNAĞI SEVGİ

Kaliteli zeytin ve zeytinyağı için sadece iyi tarım uygulamaları ve bilinçli üretimin yeterli olmadığına dikkat çeken Alhat, "Zeytin ve zeytinyağı fedakarlık istiyor, en önemlisi sevgi istiyor. İşte bizim farkımız burada açık ara öne çıkıyor. Akhisar zeytine, zeytinyağına aşıktır. Üreticimiz işini sevgiyle yapıyor. Kalitemizdeki lezzet işte bu sevgiden geliyor" diye konuştu.

ZEYTİN AŞKI

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Akhisar'ın zeytin üretiminde dünyaya örnek bir üretim süreci uyguladığına dikkat çekti. Dr. Ulusoy, "Zeytinin Akhisar için anlamı tek kelimeyle aşktır. Verimli topraklarımızda 14 milyon ağacımızla üreticilerimiz, her yıl gözleri gibi baktıkları ağaçlarından son baharda mahsüllerini topluyor. Evlatlarından ayırmadıkları bu ağaçların her yıl hasadını sevgiyle yapıyor. Akhisar'da zeytin aşkı bir başkadır" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLER ALINDI

Bir süre önce yöreye özgü "Domat" ve "Uslu" tipi zeytinin coğrafi işaretlerin alınıp tescillendiğini hatırlatan Dr. Ulusoy, "Akhisarlı zeytincimiz Oda'mıza müracaat ederek sözleşme imzalayıp coğrafi işaretlerin yaygın kullanımını sağlama konusunda da hassasiyetlerini gösteriyor. Çünkü biliyorlar ki zeytin, yaprağından çekirdeğine kadar çok kıymetli. Bunun bilinciyle üretimi sürdüren üreticimizin tek bir isteği var. O da zeytin ve zeytinyağını daha çok insana ulaştırmak. Akhisarlı üretici ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok mutlu oluyor. Dünya Zeytin Günü, bu mutluluğun ifadesidir. Hem üreticilerimizi hem zeytin sevdalılarını bekliyoruz" dedi.

"ÜRETİCİMİZ GURURUMUZDUR"

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Dünya Zeytin Günü'nün hem zeytin üreticisine hem tüketicisine Akhisar'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. 17 bin zeytin üreticisiyle Akhisar'ın büyük emeklerle büyük işler başardığını belirten Akbuğa "Bugün Türkiye'de her sofraya Akhisar zeytini giriyor, evlerde sağlıklı meyvenin suyu zeytinyağı tüketiliyorsa bunun bir tek nedeni var. O da 7'den 70'e Akhisar'da herkesin bu konuda taşın altına elini koymasından kaynaklanıyor. Geldiğimiz nokta işte ortada. Dünya Zeytin Günü de geldiğimiz noktanın ifadesidir. Birlikteliğimizin, bir olunca neleri yapabildiğimizin işaretidir. Tüm üreticilerimize kutlu olsun" diye konuştu. Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da iyi tarım uygulamaları sonucu üreticinin verimli üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Kılıç, "Zeytin alanlarımızda daha fazla ürünü, hem kaliteli hem de standartı olacak şekilde üretmek için çıktığımız yolda, üreticimizi eğitimlerle sürekli bilgilendirdik. Onlar da aldıkları eğitimleri sahada başarıyla uyguladı. Dünya Zeytin Günü bu başarının kutlandığı gündür. Tüm üreticilerimizi ve zeytin sevdalılarını Akhisar'a bekliyoruz" dedi.

AYHAN SİCİMOĞLU'NDAN

ZEYTİN KONSERİ

Dünya Zeytin Günü kutlamaları 23 Kasım'da "Zeytine Minnet Yürüyüşü" ile başlayacak. 24 Kasım'da ise Taş Konak'ta tüm gün boyunca zeytin ve zeytinyağlı yemekler ile yöresel lezzetler eşliğinde Dünya Zeytin Günü kutlanacak. Kutlamalara Ayhan Sicimoğlu'nun konseri renk katacak.