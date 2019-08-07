Akhisar'da final heyecanı

TFF Süper Kupa'da Galatasaray
'la üst üste ikinci sezon final oynayan Akhisarspor'da taraftarlar mücadeleyi ilçede heyecanla takip etti.
Eryaman Stadı'nda oynanan dev final için Ankara'ya gidemeyen binlerce Akhisarlı, maçı Akhisar Belediyesi'nin Milli Egemenlik Meydanı'na kurduğu dev ekrandan izlerken, meydanda ailelerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da son 2 yılda dördüncü kez final oynayan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon başında 5 Ağustos 2018'de Konya'daki Süper Kupa finalinde seri penaltılarla mağlup ederek kupayı elinden aldığı Galatasaray'a Mayıs ayındaki Türkiye Kupası finalinde ise mağlup olmuştu. Sezon sonunda 7 yıldır yer aldığı Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düşme acısını yaşayan Akhisarspor, kupa finalisti olarak Türkiye Kupası ve Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'a Süper Kupa'da tekrar rakip oldu.