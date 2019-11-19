Haberler » Güncel » Akhisar'da hırsızlığa 5 tutuklama - Haber

Akhisar'da hırsızlığa 5 tutuklama

Akhisar'da hırsızlığa 5 tutuklamaManisa'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

19.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:20
'da hırsızlığa 5 tutuklama
'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık zanlısı olarak 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, zanlılardan 7'sini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kentten gerçekleştirilen hırsızlıklarda çalınan tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, 2 televizyon, 1 buzdolabı, 1 müzik seti, değişik marka- modellerde elektronik eşyalar ile 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, ayrıca hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen 2 binek araç, 1 arazi aracı, spiral, matkap ve kaynak makineleri ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 ayrı çelik kasası bulundu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. (47) ve Z.K. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. (35), C.İ. (33), G.Y. (33), Ö.G. (21) ve Y.A. (40) ise tutuklandı. Ayrıca 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.
Zanlıların yakalanmasıyla 16 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı kaydedildi.
Akhisar'da hırsızlığa 5 tutuklama

Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:25 Hong Kong'ta üniversitede polis kuşatması sürüyor
16:25 Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi
16:24 Saray ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması başladı
16:24 Ağrı'da 31 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi
16:24 Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor
12:30 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi
13:09 Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi
15:28 Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı
16:14 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu
16:02 Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı neye iyi gelir?
15:32 2020 Hac kayıtları başladı mı? Hac ön kayıt nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Hac fiyatları 2020 Diyanet
19.11.2019 16:25:55