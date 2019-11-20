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Akhisar'da kadın cinayeti... Kocası başından vurdu

Akhisar'da evli ve ilk kocasından olma iki çocuk annesi 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği ikincisi kocası 36 yaşındaki Alpaslan Nilitaş tarafından yaşadıkları evde kafasından vurularak öldürüldü.

20.11.2019 01:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:12Akhisar'da kadın cinayeti... Kocası başından vurdu
'da evli ve ilk kocasından olma iki çocuk annesi 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği ikincisi kocası 36 yaşındaki Alpaslan Nilitaş tarafından yaşadıkları evde kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 sokak üzerinde bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce Alpaslan Nilitaş, evinde bulunan ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş'ı kafasında vurdu. Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri cinayet zanlısı Alpaslan Nilitaş'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayete kurban giden Nevin Nilitaş'ın cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Reşatbey Mahallesi, Akhisar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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