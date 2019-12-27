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Akhisar'da kaldırım işgallerine izin yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri Akhisar genelinde kaldırım işgali denetiminde bulundu.

27.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:42 Akhisar'da kaldırım işgallerine izin yok
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi zabıta ekipleri Akhisar genelinde kaldırım işgali denetiminde bulundu. Vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için denetim yapan zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafları uyarıldı.

Geçtiğimiz günlerde kaldırım işgalleri konusunda toplantı yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri koordineli bir şekilde çalışarak kaldırım işgallerini sonlandırma kararı aldı. Kaldırımların yayalara ait olduğu, engelli ve bebek arabalı vatandaşların kaldırım işgalleri sebebiyle mağdur olduklarını dile getiren yetkililer, yapılan toplantının ardından denetimlere başladı.

Kaldırım işgalinin önüne geçmek için çalışma başlatan Büyükşehir ve ilçe zabıta ekipleri Akhisar genelinde denetimlerini hızlandırdı. Denetimlerde esnaflar uyarılarak vatandaşların yaşam alanına müdahale edilmemesi istendi.

Denetimler hakkında bilgi veren Akhisar Belediyesi Müdürü Mustafa Yıldırım, "Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile ortak hareket ederek, ilçemiz genelindeki esnaflarımızı kaldırım işgali konusunda uyardık. Bu konuda vatandaşlarımızdan uzun zamandır şikayet alıyoruz. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve yönetimimiz de bu konuda çok hassaslar. Onların da dediği gibi engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere, vatandaşlarımız kaldırım işgalleri sebebiyle zor durumda kalıyorlar. Tabi bu denetimleri gerçekleştirirken esnaflarımızı da mağdur etmeden hareket ediyoruz. Ayrıca esnaflarımıza, ürünlerinin üzerinde fiyat etiketinin olması gerektiği konusunda da bilgilendirme yapıyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayarak kaldırım işgaline devam eden ve fiyat etiketine uymayan iş yerleri hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden cezai işlem uygulayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için denetimlerimizi sürekli devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Akhisar, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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