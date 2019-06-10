Akhisar'da kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 7 Haziran Cuma akşamı saat 23.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavisinin devam ettiği yoğun bakımda 2 gün sonra hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Akhisar şehir merkezinden geçen devlet karayolu üzerindeki TARİŞ kavşağından ışık ihlali yaparak geçiş yapmak isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü 64 yaşındaki İbrahim Kızıl'a Balıkesir'den Manisa istikametine hareket halinde olan Utku A. idaresindeki 45 ZC 2973 plakalı otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.Kazada kaskı ve ehliyeti bulunmayan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Kızıl ağır şekilde yaralanırken 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Motosiklet sürücüsü Utku A. ise kazada hafif şekilde yaralandı.Cuma akşamı meydana gelen kaza sonrası yoğun bakımda bulunan 64 yaşındaki İbrahim Kızıl tedaviye cevap veremeyince pazar günü hayatını kaybetti. Kızıl'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA