Akhisar'da okullar virüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları, pazar yerleri ve parklar ile oyun alanlarının ardından okullarda da devam ediyor.
12.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:35
Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları, pazar yerleri ve parklar ile oyun alanlarının ardından okullarda da devam ediyor.
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her türlü virüs, bakteri ve mantar üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar ile okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte işlemlerinin öğrencilerin okullarda olmadığı zaman dilimlerinde yapılacağı bildirildi.
Konu ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Akhisar'da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Bu konu da Akhisar Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü girişimi göstereceğiz. Tesislerimizde, çocuk parklarında, pazar yerlerinde başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı okullarımızda devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın da kişisel hijyenlere önem göstermeleri gerekiyor. Salgın hastalıklar sebebiyle Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate almakta fayda var. Bu günlerde her kafadan bir ses çıkıyor ama burada işini bilen uzmanlardan oluşan bakanlık soruna çok hakim. Belediye olarak biz de onları takip ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle insanların yoğun olarak kullandığı okul gibi, konferans salonu gibi yerlerde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal medya hesaplarımızdan video ve broşürler yayınlayarak salgından korunma yollarını halkımızla paylaşıyoruz" dedi - MANİSA
Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her türlü virüs, bakteri ve mantar üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar ile okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Dezenfekte işlemlerinin öğrencilerin okullarda olmadığı zaman dilimlerinde yapılacağı bildirildi.
Konu ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Akhisar'da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfektan ekibimizle ilçemizdeki okullarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Bu konu da Akhisar Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü girişimi göstereceğiz. Tesislerimizde, çocuk parklarında, pazar yerlerinde başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı okullarımızda devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın da kişisel hijyenlere önem göstermeleri gerekiyor. Salgın hastalıklar sebebiyle Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate almakta fayda var. Bu günlerde her kafadan bir ses çıkıyor ama burada işini bilen uzmanlardan oluşan bakanlık soruna çok hakim. Belediye olarak biz de onları takip ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle insanların yoğun olarak kullandığı okul gibi, konferans salonu gibi yerlerde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal medya hesaplarımızdan video ve broşürler yayınlayarak salgından korunma yollarını halkımızla paylaşıyoruz" dedi - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Akhisar, Güncel
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