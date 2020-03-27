Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

Akhisar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokak hayvanlarına yaptığı mama desteği hizmetini artırdı.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:27
Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı
Akhisar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokak hayvanlarına yaptığı mama desteği hizmetini artırdı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak hayvanları için alınan mamaları, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan doğal yaşam alanlarına bıraktı. Gönüllü hayvan dostları ile hareket eden belediye ekipleri, lokanta, restoran gibi işletmelerin kapanması ile aç kalan kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının imdadına yetişerek mama desteği sağlayarak bir taraftan da suluklarını doldurdu.

Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaması ve lokanta, restoran gibi işletmelerin de kapanması sebebiyle yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına Akhisar Belediyesi koştu ve ilçedeki sokak hayvanlarına sağladıkları mama desteği hizmetini artırdı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs salgını ile mücadelede kent genelinde seferberlik başlattıklarını belirterek, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, doğal yaşam alanlarına ve kentteki noktalara mama desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Besim Dutlulu, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile sokak hayvanlarına yönelik daha önceden de sürdürülen besleme çalışmalarının korona virüs tehdidinin ortadan kalkana kadar artırılarak, gönüllü vatandaşların da desteğiyle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yerel hayvan koruma görevlisi olan Çiğdem Tekin, "Gönüllülük düzeyinde sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben, hemen hemen 7 yıldır Akhisar Kolejinden evim oraya yakın olduğu için aldığım yemek artıklarını burada 3 noktada hayvanlara veriyorum. Yani bir tarafta aç hayvanlar ver bir tarafta hazır yemek var. Ben burada aracılık yapıyorum onları besliyorum. Fakat okulların kapanması ile birlikte çok zor durumda kaldık. Okuldan yemek çıkmıyor doğal olarak, bu kadar şu anda 25 tane hayvan var burada. Onlara gerçekten şey olarak kişisel olarak bakmak çok zor. Bu anlamda belediyeye durumumuzu bildirdik. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini bekliyorum bir insan olarak. Akhisar Belediyesi bu konuda çok duyarlı davrandı. Gerçekten söylediğimiz anda hemen harekete geçtiler, şuanda çok mutlu oldum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Güncel Haberleri

10:08: Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı - Haber 10:08: ADANA Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya - Haber 10:08: AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Haber 10:08: İZMİR Koronavirüs salgını, Urla Karantina Adası'nı hatırlattı - Haber 10:08: SİVAS Dışarı çıkamayan yaşlılara evde ekmek hizmeti - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber