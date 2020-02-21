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Akhisar'da toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak eğitim düzenledi.

21.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:03Akhisar'da toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi

Oldukça verimli geçen eğitimde sürücülere, trafik düzeni, trafik kuralları, trafikte yapılan hatalar ve doğuracağı sonuçlar gibi konularda bilgiler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Belediye Meclis Salonu'nda Akhisar'da hizmet veren toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak eğitim düzenledi. Akhisar Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Doğan, Akhisar Şehir İçi Kooperatif Başkanı Fethi Tunç, Akhisar Mahalle Kooperatifi Başkanı Emir Öz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, Gölmarmara Seyahat Başkanı Tanju Okan, Ozanca Kooperatif Başkanı Ahmet Zeybek, Gördes Seyahat Başkanı Azim Çolak ve şoförler katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı toplantıda söz alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Ulaşım Şefi Mustafa Çetin, trafik düzeni, trafik kuralları, trafikte yapılan hatalar ve doğuracağı sonuçlar gibi konularda bilgiler verildi.Vatandaşlarla etkili iletişim kurmanın yöntemlerinin de anlatıldığı toplantıda son olarak engelli ve 65 yaş üstü yolcularla ilgili UKOME'nin yaptığı yeni düzenlemeye değinildi. Program, şoförlerin sorunlarının dinlenmesi ile sona erdi.


Akhisar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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