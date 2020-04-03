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Akhisar Dayanışması'na Çiftçilerden Büyük Destek

Akhisar Belediyesi'nin başlattığı dezenfekte seferberliğine, ilçedeki çiftçiler de tarım iş makineleriyle destek verdi.

03.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:31
Akhisar Dayanışması'na Çiftçilerden Büyük Destek
Akhisar Belediyesi'nin başlattığı dezenfekte seferberliğine, ilçedeki çiftçiler de tarım iş makineleriyle destek verdi. Belediye ile halk, dayanışma ile tüm şehri dezenfekte etti.

Korona virüs salgının önlenmesi konusunda kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi'ne, çiftçiler de tarım iş makineleri ile destek oldu. Yaklaşık 25 Çiftçi, zeytinliklerini ilaçlamak için kullandıkları tarım iş makinelerini özel solüsyonlarla iyice temizledikten sonra Akhisar Belediyesi'nin önüne getirdi. Burada tekrardan sterilize edilen iş makineleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı dezenfekte ilaçları eklendikten sonra kent genelini dezenfekte etmek için marşa bastı.

Akhisar Belediyesi'nin 1 özel dezenfekte aracı, 2 arazöz ve 3 iş makinesine ilaveten gönüllü çiftçilerin getirdiği yaklaşık 25 iş makinesi ile tüm şehir dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgının önlenmesi noktasında Akhisar'da halk ile birlikte Türkiye'ye örnek olacak bir dayanışma başlattıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çok sayıda çiftçimizin, büyük bir dayanışma örneği göstererek bizlere müracaat etmesi sonucu, tarım iş makinelerimizin de desteğiyle birlikte şehrimizde başlattığımız dezenfekte seferberliğimizi büyüttük. Onlar tamamen gönüllü olarak iş makineleri ile geldiler, biz de dezenfekte ürünlerini sağladık. Böylesi zor günlerde halkımızın gösterdiği hassasiyet karşısında duygulanmamak elde değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günleri, hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günlere kavuşacağız" dedi.

Aynı zamanda belediye olarak gönüllü tekstil işçileri ile birlikte 100 bin adet maske ürettiklerini de hatırlatan Başkan Dutlulu, "Akhisar'da başlattığımız dayanışma sonucunda tüm şehir tek yürek oldu. Bu salgın şehrimizde etkili olmazsa, bunun en büyük nedeni duyarlı vatandaşlarımızın başlattığımız dayanışmaya verdiği destekler sonucunda olacak. Ürettiğimiz maskeleri de Manisa genelinde gece gündüz bizler için çalışan sağlık çalışanlarımıza, belediye personellerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Akhisar, Güncel
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