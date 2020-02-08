Haberler » Güncel » Akhisar güne yine depremle uyandı - Haber

Akhisar güne yine depremle uyandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süren depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

08.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:23Akhisar güne yine depremle uyandı
'nın ilçesinde sabah saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süren depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Akhisar'da artçı depremler devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre sabah 08.39'da Akhisar merkez üssü 7 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan Akhisar merkezli son bir haftada 4.6, 4.3, 4.8 ve son 2 gün 4.0 büyüklüklerinde 5 deprem meydana geldi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Deprem, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 10:52:54