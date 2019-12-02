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Akhisar'ın mahalleleri de MASKİ'yle koruma altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Zeytinliova, Çobanhasan, Arabacıbozköy ve Topluca mahallelerinde koruge boru montajı gerçekleştirdi.

02.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:14Akhisar'ın mahalleleri de MASKİ'yle koruma altında

Yapılan çalışma ile hem yol geçişleri güvenli hale geldi hem de tarım arazileri koruma altına alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmetleri ile vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen koruge boru montajları ile 'ın 4 mahallesi rahat bir nefes aldı. , Çobanhasan, Arabacıbozköy ve Topluca mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile hem yol geçişleri güvenli hale getirildi hem de tarım arazilerinin sular altında kalması önlendi. Mahalle sakinleri yapılan hizmet için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinliova, Akhisar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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