Akhisar Mahallesinde 82 Araçlık Otopark Hizmete Girdi

Hızla gelişen ve büyüyen İnegöl'de, aynı hızla insan ve araç yoğunluğu da artıyor. Şehirde trafik ve parklanma sorununa çözüm için otopark alanları üreten İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde 82 araçlık otopark alanının düzenlemesini tamamlayarak hizmete aldı.

Akhisar Mahallesi Emir Sokakta bir kısmı daha önce ağaçlandırılan ve bir kısmı mezbelelik halde bulunan alan, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Koruluk alanda yapılan düzenlemeyle birlikte çevredeki alanda da tretuvar ve bordür uygulamaları yapılarak 82 araçlık otopark elde edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte otopark alanında incelemelerde bulundu. Taban, inceleme sırasında yaptığı açıklamada İnegöl'ün sürekli geliştiği ve büyüdüğünü ifade ederek; "Bu büyümenin de getirdiği bir takım ihtiyaçlar oluyor. Bu ihtiyaçlara da bizim hızlı şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor. Burada yaptığımız bu düzenleme de aslında yaşanan bu hızlı büyümenin sonucu olarak ortaya koyduğumuz bir çalışma. Vatandaşlarımızın kendi muhitlerinde araçlarını güvenli şekilde park edebilmeleri, beraberinde yeşil alan dokusunun kazandırılması, ağaçlandırmaların sürekli olarak kontrol altında ve görsel olarak da güzel bir hale dönüştürülmesi gibi çalışmaları arkadaşlarımız sürdürüyor. Burada sert zemin uygulamaları, yeşil alan uygulamaları, araç park alanlarının düzenlenmesi gibi çeşitli düzenlemeleri gerçekleştirerek bu alanı kullanıma geçirmiş oluyoruz. Bunlar bizim acil ihtiyaçlarımız. Kamuya ait alanların dışında vatandaşların arsalarını dahi karşılıklı görüşmelerle otopark olarak düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü araç artışına göre otopark alanlarını da arttırmamız lazım. Araç ve insan sayısı arttığı için bizler de hızlı şekilde kalıcı ve kısa vadede rahatlatacak pansuman çözümleri ortaya koyuyoruz. Burada da kalıcı bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çok daha güzellerini tüm mahallelerimizde hayata geçireceğiz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.