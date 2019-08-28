Haberler» Spor» Haber

Akhisar potada süper lig istiyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Akhisar Belediye Basketbol'da Antrenör Özhan Çıvgın, 2 yıl içinde Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

28.08.2019 13:47 Akhisar potada süper lig istiyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Akhisar Belediye Basketbol'da Antrenör Özhan Çıvgın, 2 yıl içinde Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kulüp Başkanı Alper Ayan ve tüm yönetimin Süper Lig'e ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çıvgın, "Sezon başında Genel Menajerimiz Emre Ekim ile beraber kurduğumuz teknik ve idari kadroda gerçekten çok özverili çalışıyor. Antrenmanları takıma önümüzdeki günlerde katılacak yabancı oyuncular haricinde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın çalışma isteği ve arzusundan son derece memnunum. Yabancılarımız da daha önce bu ligde kendilerini kanıtlamış uyumlu ve iyi takım oyuncuları. Kendi bütçe ölçülerimizde en iyi kadroyu kurduk. Çok çalışıp başarılı olacağız" dedi.



Besim Dutlulu, basketbol, Akhisar, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:52   Menemenspor'dan emine bulut'un ailesine ziyaret
15:52   Alanyaspor teknik direktörü bulut: malatya'dan mutlu dönmek istiyoruz
15:52   Jimmy Durmaz'a milli davet
15:52   Eskrimde sezonun ilk turnuvası Sivas'ta yapılacak
15:46   ABD'de Fenerbahçe USA Derneği'ne destek
15:45   Galatasaraylı eski futbolcuya hapis cezası verildi
15:44   Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının biletleri satışta